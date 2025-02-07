Высадка из поезда: три случая, когда "Укрзализныця" может "снять" пассажира с рейса

Правила перевозки "Укрзализныцей" предусматривают несколько случаев, когда посадку пассажиров в поезд могут не допустить или даже "снять" человека с рейса во время движения.
РБК-Украина рассказывает о том, в каких случаях пассажира могут высадить с поезда.
"Укрзализныця" имеет право отказать в перевозке пассажира и его багажа, а также высадить его из поезда в следующих случаях:
Стоит отметить, что если пассажира "снимают" с поезда из-за болезни в бессознательном состоянии, то его вещи передают начальнику вокзала (станции), при этом железнодорожники составляют соответствующий акт.
После выздоровления пассажиру возвращают его вещи и стоимость проезда (от станции, с которой его сняли, и до конечного пункта). Стоимость плацкарты не возвращается. Или же пассажир после выздоровления может продолжить свою поездку, предъявив в кассе медицинскую справку и соответствующий акт о снятии с поезда.
Если пассажир не согласен с действиями железнодорожников, то подобные споры решает начальник станции или начальник вокзала. Если конфликт возник во время движения, тогда этим занимается начальник поезда. В случае несогласия пассажира с решением начальника станции, вокзала или поезда, он может это обжаловать в соответствии с законодательством - в претензионном или судебном порядке.
Кроме этого, на каждой станции и в пассажирском поезде есть книга жалоб, заявлений и предложений, где пассажир может написать о своих претензиях.
Также, если у пассажира возникают вопросы относительно качества обслуживания и защиты прав потребителей железнодорожного транспорта, то он может обратиться по телефону "горячей линии" Укрзализныци:
Дополнительно можно обратиться в справочно-информационную службу: +380 (44) 309 70 05 (07:00-21:00) - согласно тарифам вашего оператора или в платную справку +380 900 90 80 05 (круглосуточно).
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При подготовке материала использовали: Правила перевозки "Укрзалізницею", Wiki.legalaid.gov.ua/ Защита прав пассажиров на железнодорожном транспорте.
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