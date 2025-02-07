Высадка из поезда: три случая, когда "Укрзализныця" может "снять" пассажира с рейса

Когда пассажира имеют право высадить из поезда

"Укрзализныця" имеет право отказать в перевозке пассажира и его багажа, а также высадить его из поезда в следующих случаях:

если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает правила проезда и общественный порядок, мешает другим пассажирам. В этом случае работники железной дороги ставят отметку на билете "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил". В случае сопротивления пассажира железнодорожники могут привлекать полицейских;

если пассажир болеет и нуждается в медицинской помощи. В этом случае его "снимают" с поезда при участии медицинского персонала, а до прибытия на соответствующую станцию пассажира по возможности изолируют от других людей;

ели пассажир перевозит запрещенные предметы и вещества, и отказывается от их изъятия из поезда. В этом случае железнодорожники на билете ставят отметку "Неправильная перевозка ручной клади" (также правила "УЗ" предусматривают отказ в перевозке ручной клади, если ее общий вес превышает 50 кг. Подробнее, что нельзя перевозить в поезде, читайте в нашем предыдущем материале).

Стоит отметить, что если пассажира "снимают" с поезда из-за болезни в бессознательном состоянии, то его вещи передают начальнику вокзала (станции), при этом железнодорожники составляют соответствующий акт.

После выздоровления пассажиру возвращают его вещи и стоимость проезда (от станции, с которой его сняли, и до конечного пункта). Стоимость плацкарты не возвращается. Или же пассажир после выздоровления может продолжить свою поездку, предъявив в кассе медицинскую справку и соответствующий акт о снятии с поезда.

Пассажиры в состоянии алкогольного опьянения не допускаются к посадке в поезд (фото иллюстративное: Getty Images)

Как обжаловать действия работников железной дороги

Если пассажир не согласен с действиями железнодорожников, то подобные споры решает начальник станции или начальник вокзала. Если конфликт возник во время движения, тогда этим занимается начальник поезда. В случае несогласия пассажира с решением начальника станции, вокзала или поезда, он может это обжаловать в соответствии с законодательством - в претензионном или судебном порядке.

Кроме этого, на каждой станции и в пассажирском поезде есть книга жалоб, заявлений и предложений, где пассажир может написать о своих претензиях.

Также, если у пассажира возникают вопросы относительно качества обслуживания и защиты прав потребителей железнодорожного транспорта, то он может обратиться по телефону "горячей линии" Укрзализныци:

+380 800 50 31 11 (по поводу качества сервиса);

+380 800 50 32 22 (по поводу выявления фактов коррупции).

Дополнительно можно обратиться в справочно-информационную службу: +380 (44) 309 70 05 (07:00-21:00) - согласно тарифам вашего оператора или в платную справку +380 900 90 80 05 (круглосуточно).