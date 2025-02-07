Висадка з потяга: три випадки, коли "Укрзалізниця" може "зняти" пасажира з рейсу

Правила перевезення "Укрзалізницею" передбачають кілька випадків, коли посадку пасажирів у потяг можуть не допустити або ж навіть "зняти" людину з рейсу під час руху.

РБК-Україна розповідає про те, у яких випадках пасажира можуть висадити з потяга.

Коли пасажира мають право висадити з потяга

"Укрзалізниця" має право відмовити у перевезенні пасажира та його багажу, а також висадити його з потяга у наступних випадках:

якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані і порушує правила проїзду і громадський порядок, заважає іншим пасажирам. У цьому випадку працівники залізниці ставлять відмітку на квитку "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил". У разі спротиву пасажира залізничники можуть залучати поліцейських;

якщо пасажир хворіє і потребує медичної допомоги. У цьому випадку його "знімають" з поїзда за участі медичного персоналу, а до прибуття до відповідної станції пасажира за можливості ізолюють від інших людей;

якщо пасажир перевозить заборонені предмети та речовин, і відмовляється від їх вилучення з поїзда. У цьому разі залізничники на квитку ставлять відмітку "Неправильне перевезення ручної поклажі" (також правила "УЗ" передбачають відмову у перевезенні ручної поклажі, якщо її загальна вага перевищує 50 кг. Детальніше, що не можна перевозити у потязі, читайте у нашому попередньому матеріалі).

Варто зазначити, що якщо пасажира "знімають" з потяга через хворобу у непритомному стані, то його речі передають начальнику вокзалу (станції), при цьому залізничники складають відповідний акт.

Після одужання пасажиру повертають його речі й вартість проїзду (від станції, з якої його зняли, і до кінцевого пункту). Вартість плацкарти не повертається. Або ж пасажир після одужання може продовжити свою поїздку, пред'явивши у касі медичну довідку і відповідний акт про зняття з потяга.

Пасажирів у стані алкогольного сп'яніння не допускають до посадки у потяг (фото ілюстративне: Getty Images)

Як оскаржити дії працівників залізниці

Якщо пасажир не погоджується із діями залізничників, то подібні суперечки розв'язує начальник станції або начальник вокзалу. Якщо непорозуміння відбулося в під час руху, тоді цим займається начальник поїзда. У разі незгоди пасажира з рішенням начальника станції, вокзалу чи поїзда, він може це оскаржити відповідно до законодавства - у претензійному або судовому порядку.

Окрім цього, на кожній станції та в пасажирському поїзді є книга скарг, заяв та пропозицій, де пасажир може письмово викласти свої претензії.

Також, якщо у пасажира виникають питання щодо якості обслуговування та захисту прав споживачів залізничного транспорту, то він може звернутись за телефонами "гарячої лінії" Укрзалізниці:

+380 800 50 31 11 (щодо якості сервісу);

+380 800 50 32 22 (з приводу виявлення фактів корупції).

Додатково можна звернутись до довідково-інформаційної служби: +380 (44) 309 70 05 (07:00-21:00) - згідно з тарифами вашого оператора або до платної довідки +380 900 90 80 05 (цілодобово).