Віртуозні мисливці: як їжаки допомагають людям у господарстві й чи можуть нашкодити

Дехто з українців може досі помилково вважати, що їжаки здатні нашкодити врожаю. Насправді ж вони - "природні помічники" городників і садоводів.
Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк.
Дехто, за словами експерта, "помилково вважає їжаків гризунами", тому "боїться за свій врожай".
"Насправді ж їжаки - комахоїдні ссавці", - нагадала Михайлюк.
Отже, вони "віртуозно полюють" на різноманітних:
"У тому числі й тих, які підточують рослини", - наголосила зооволонтер.
Тобто це, власне, і є їхньою "основною кормовою базою".
"У сезон хрущів, коли вони вже відходять, у їжаків справжнє свято - вони дуже їх полюбляють", - повідомила спеціаліст.
Отже, якщо на ділянці живе їжак - "можна не перейматись, що майбутній хрущ згризе умовну смородину чи улюблену яблуню".
У народі побутує думка, буцімто їжаки полюють не лише на комах, але і на деяких інших дрібних тварин (мишей, пташок чи навіть змій).
Тим часом Михайлюк зауважила: "на мишей їжаки - не те, щоб полюють".
Але в цілому вони, за її словами, дійсно "можуть поласувати":
Зооволонтер розповіла, що деякі їжаки полюбляють ласувати яйцями. І через це дійсно можуть піти на "розбій".
Але це - "єдине, щодо чого вони можуть таки наробити трішки шкоди хазяйству".
"Випадки такого "розбою" - не часті, але прецеденти зафіксовані були", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де насправді живуть їжаки і що може стати для них небезпечною "пасткою".
Крім того, ми пояснювали, що категорично не можна давати їжакам (щоб не отруїти) та чим їх правильно підгодовувати (і навіть повноцінного годувати).
Читайте також, як розпізнати хворого їжака та що з ним робити далі (чому найближчий ветеринар може не допомогти).