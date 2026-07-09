Виробництво ракет Patriot в Україні є реальним, але є нюанс: заява "Флеша"

"Флеш" пояснив, чи можливе виробництво Patriot в Україні

Радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов переконаний, що після отримання ліцензії Україна зможе організувати виробництво ракет для комплексів Patriot.

"Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для Patriot в Україні можливе", - зазначив "Флеш".

За його словами, разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються контакти постачальників, а також надсилаються консультанти, які допомагають організувати виробництво.

Головною перешкодою Бескрестнов назвав терміни реалізації проєкту.

"Єдина проблема - час. Все це може затягтися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу буде потрібно субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - підкреслив експерт.

Що говорять у Bloomberg

Керівник оборонного напрямку Bloomberg Economics Бекка Вассер вважає, що запуск виробництва ракет Patriot в Україні вимагатиме значно більше часу.

"На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що виробництво цих ракет в Україні не розпочнеться у найближчій перспективі", - зазначила Бекка Вассер.

За її словами, успіх України у швидкому нарощуванні виробництва безпілотників та інших ракет не означає, що аналогічні темпи вдасться зберегти під час випуску Patriot.

Вассер зазначила, що американські технології перебувають під суворим контролем, а існуючі виробничі ланцюжки вже перевантажені.

Крім того, створення нової лінії потребуватиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, що додатково збільшить терміни запуску виробництва.