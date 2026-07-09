Виробництво ракет Patriot в Україні є реальним, але є нюанс: заява "Флеша"

Україна може налагодити власне виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot після отримання відповідної ліцензії. Проте, головною складністю стане не технологія, а час, необхідний запуску повного виробничого циклу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника міністра оборони України Сергія "Флеш" Бескрестнова, а також Bloomberg.
Радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов переконаний, що після отримання ліцензії Україна зможе організувати виробництво ракет для комплексів Patriot.
"Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для Patriot в Україні можливе", - зазначив "Флеш".
За його словами, разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються контакти постачальників, а також надсилаються консультанти, які допомагають організувати виробництво.
Головною перешкодою Бескрестнов назвав терміни реалізації проєкту.
"Єдина проблема - час. Все це може затягтися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу буде потрібно субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - підкреслив експерт.
Керівник оборонного напрямку Bloomberg Economics Бекка Вассер вважає, що запуск виробництва ракет Patriot в Україні вимагатиме значно більше часу.
"На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що виробництво цих ракет в Україні не розпочнеться у найближчій перспективі", - зазначила Бекка Вассер.
За її словами, успіх України у швидкому нарощуванні виробництва безпілотників та інших ракет не означає, що аналогічні темпи вдасться зберегти під час випуску Patriot.
Вассер зазначила, що американські технології перебувають під суворим контролем, а існуючі виробничі ланцюжки вже перевантажені.
Крім того, створення нової лінії потребуватиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, що додатково збільшить терміни запуску виробництва.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні право на виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, американська сторона також передасть українським фахівцям необхідні технології та покаже, як організувати випуск цих систем.
Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна припустив, що йдеться насамперед про можливу локалізацію виробництва ракет для комплексів Patriot, а не самих пускових установок.
За його оцінкою, створення необхідної виробничої інфраструктури може зайняти не менше року, після чого потрібно ще близько двох років на виготовлення першої ракети, тому за найсприятливішого сценарію випуск такої продукції може розпочатися не раніше 2029 року.