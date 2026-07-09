Производство ракет Patriot в Украине реально, но есть нюанс: заявление "Флеша"

Украина способна наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot после получения соответствующей лицензии. Однако, главной сложностью станет не технология, а время, необходимое для запуска полного производственного цикла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника министра обороны Украины Сергея "Флэш" Бескрестнова, а также на Bloomberg.
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов убежден, что после получения лицензии Украина сможет организовать производство ракет для комплексов Patriot.
"Не слушайте пессимистов. Производство ракет для Patriot в Украине возможно", — отметил "Флеш".
По его словам, вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются контакты поставщиков, а также направляются консультанты, которые помогают организовать производство.
При этом главным препятствием Бескрестнов назвал сроки реализации проекта.
"Единственная проблема — время. Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени потребуется субподрядчикам на изготовление различных узлов", — подчеркнул эксперт.
Руководитель оборонного направления Bloomberg Economics Бекка Вассер считает, что запуск производства ракет Patriot в Украине потребует значительно больше времени.
"На создание ракеты Patriot требуются годы, а это означает, что производство этих ракет в Украине не начнется в ближайшей перспективе", — отметила Бекка Вассер.
По ее словам, успех Украины в быстром наращивании производства беспилотников и других ракет не означает, что аналогичные темпы удастся сохранить при выпуске Patriot.
Вассер отметила, что американские технологии находятся под строгим контролем, а существующие производственные цепочки уже перегружены.
Кроме того, создание новой линии потребует специализированного оборудования и подготовки персонала, что дополнительно увеличит сроки запуска производства.
Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине право на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, американская сторона также передаст украинским специалистам необходимые технологии и покажет, как организовать выпуск этих систем.
Отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина предположил, что речь идет прежде всего о возможной локализации производства ракет для комплексов Patriot, а не самих пусковых установок.
По его оценке, создание необходимой производственной инфраструктуры может занять не менее года, после чего потребуется еще около двух лет на изготовление первой ракеты, поэтому при наиболее благоприятном сценарии выпуск такой продукции может начаться не раньше 2029 года.