Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Фламінго" виробляють по 3 ракети в день, але можна більше: у Fire Point назвали умову

12:30 14.03.2026 Сб
2 хв
Зараз український виробник може виробляти три ракети на день
aimg Олена Чупровська
Фото: українська ракета "Фламінго" скоро стане масовою (скриншот з відео Fire Point)

Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу - але після переходу на власний двигун темп випуску зростуть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Youtube-каналу ProUA.

Читайте також: Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point

Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу - але після переходу на власний двигун темп випуску зростатиме відповідно до замовлень.

Зараз підприємство виготовляє три одиниці на добу. Але є умова для зростання.

"Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять", - сказав Штілерман.

Чим особливий двигун

За його словами, ракета має двоконтурний турбореактивний двигун. Він у два рази ефективніший за звичайні одноконтурні двигуни крилатих ракет - крім американського Tomahawk.

Наразі завершується розробка власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах.

Дальність ураження ракети "Фламінго" залежить від модифікації та бойової частини:

  • "Сімка" (FP-7) - до 300 км
  • "Дев'ятка" (FP-9) - до 850 км.

Також Штілерман спростував версію про "перебрендовану іноземну зброю". За його словами, майже всі компоненти - приводи, двигун, антени, блок контролю - українські. Виняток - лише інерційна навігаційна система.

Нагадаємо, нещодавно Fire Point опублікувала відео випробування балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 200 км. В основі конструкції - радянська зенітна ракета С-400.

Бойова частина - 150 кг, точність - відхилення до 14 метрів, швидкість до 1500 м/с. До Москви не дістає, але покриває Бєлгород і Брянськ. Паралельно розробляється FP-9 з дальністю до 855 км.

"Фламінго" може нести бойову частину вагою близько тонни на відстань понад тисячу кілометрів - це найбільша бойова частина серед усього українського озброєння. Точність - до 17 метрів відхилення.

Головний мінус - розмір. Шестиметровий розмах крила і маса понад 6 тонн роблять її добре помітною для ППО. Але експерти кажуть, що це свідомий вибір: для ударів по глибокому тилу, де ППО розріджене, така конструкція працює.

