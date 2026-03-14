RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Фламинго" производят по 3 ракеты в день, но можно больше: в Fire Point назвали условие

12:30 14.03.2026 Сб
2 мин
Сейчас украинский производитель может производить три ракеты в день
aimg Елена Чупровская
Фото: украинская ракета "Фламинго" скоро станет массовой (скриншот из видео Fire Point)

Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки - но после перехода на собственный двигатель темп выпуска вырастут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Youtube-каналу ProUA.

Сейчас предприятие производит три единицы в сутки. Но есть условие для роста.

"Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут", - сказал Штилерман.

Чем особенный двигатель

По его словам, ракета имеет двухконтурный турбореактивный двигатель. Он в два раза эффективнее обычных одноконтурных двигателей крылатых ракет - кроме американского Tomahawk.

Сейчас завершается разработка собственного двигателя, оптимизированного для полетов на малых высотах.

Дальность поражения ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части:

  • "Семерка" (FP-7) - до 300 км
  • "Девятка" (FP-9) - до 850 км.

Также Штилерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, почти все компоненты - приводы, двигатель, антенны, блок контроля - украинские. Исключение - только инерционная навигационная система.

Напомним, недавно Fire Point опубликовала видео испытания баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 км. В основе конструкции - советская зенитная ракета С-400.

Боевая часть - 150 кг, точность - отклонение до 14 метров, скорость до 1500 м/с. До Москвы не достает, но покрывает Белгород и Брянск. Параллельно разрабатывается FP-9 с дальностью до 855 км.

"Фламинго" может нести боевую часть весом около тонны на расстояние более тысячи километров - это самая большая боевая часть среди всего украинского вооружения. Точность - до 17 метров отклонения.

Главный минус - размер. Шестиметровый размах крыла и масса более 6 тонн делают ее хорошо заметной для ПВО. Но эксперты говорят, что это сознательный выбор: для ударов по глубокому тылу, где ПВО разрежено, такая конструкция работает.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
