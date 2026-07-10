Виробництво бензину в Росії покриває лише 65% попиту після ударів ЗСУ, - Reuters

За розрахунками Reuters та галузевих джерел, у Росії щоденно бракує 40-45 тисяч тонн бензину - це близько 35% від необхідного обсягу.

Тобто виробництво покриває лише дві третини літнього попиту. Ще у червні щоденний дефіцит становив 25% - тепер він відчутно зріс.

У піковий літній сезон Росія потребує 115-120 тисяч тонн бензину на добу. Задовольнити цей попит виробничі потужності більше не встигають.

Які заводи стали

Удари українських дронів вивели з ладу відразу кілька ключових виробників пального. Серед зупинених - НОРСІ та Омський НПЗ, одні з найбільших виробників бензину в Росії.

Через пошкодження змушений був стати і Саратовський нафтопереробний завод.

Імпорт з Білорусі та морем з Індії

Уряд Росії обговорює заборону експорту дизелю, авіаційного пального та бензину. Одночасно Москва вже везе паливо з-за кордону: у червні поставки з Білорусі досягли місячного рекорду, а трейдери говорять про обсяги до 6 тисяч тонн бензину на день.

Крім того, за словами галузевих джерел Reuters, Росія "почала" морські перевезення пального з Індії. Внутрішні запаси теж вичерпуються.

Ситуацію на державному телевізійному засіданні уряду публічно визнав віцепрем'єр Олександр Новак.

За його словами, стан справ "залишається складним", а "поточна ситуація на заправних станціях викликає занепокоєння у громадськості".

Козаки на АЗС

На курорті Анапа порядок у чергах на заправках наводять козаки. Один із них, Юрій Комаров - у білій сорочці та чорній хутряній шапці, - розповів Reuters, що допомагає розподілити водіїв між заправками "нормальним чином".

За його спостереженнями, звички покупців змінилися після появи новин про дефіцит.

"Бачите, раніше люди приходили на заправку та брали 10 літрів, а тепер вони заправляють весь бак, про всяк випадок. Я думаю, що це причина цього ажіотажу. Інакше це пояснити неможливо", - сказав Комаров.

Чи може вирівнятися ситуація

За словами галузевих джерел, ринок пального в Росії має покращитися вже у другій половині липня - але лише за умови, якщо не буде нових атак ЗСУ на нафтопереробні заводи.

Тоді підприємства зможуть поступово відновити роботу, а імпорт зросте.