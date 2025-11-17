Виробники смартфонів заявили про зростання цін на пристрої в майбутньому: названо причину

Найближчим часом очікується зростання цін на смартфони. Виробники, включно з Xiaomi і OPPO, стикаються з подорожчанням пам'яті, що може позначитися на вартості пристроїв для користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Як повідомляє Jiemian News (через @Jukanlosreve в X (Twitter)), компанії Xiaomi, OPPO і Vivo тимчасово зупинили закупівлі пам'яті в постачальників на кшталт Samsung і Micron. Ціни на компоненти різко зросли за останні місяці.
Представник одного з китайських виробників повідомив, що зараз компанія стоїть перед вибором: знизити характеристики нових пристроїв або збільшити вартість для покупців.
Зростання вартості пам'яті зумовлене кількома факторами:
За словами анонімного джерела, ціни на пам'ять продовжать зростати в першій половині 2026 року.
Хоча звіт стосується переважно китайських виробників, це стосується всієї індустрії. Vivo, Samsung, Apple та інші компанії використовують одні й ті самі глобальні ланцюжки постачань, тому зростання цін на компоненти торкнеться всіх виробників.
RAM і накопичувачі становлять значну частину вартості смартфона. При зростанні цін на пам'ять, виробники змушені будуть підвищувати ціни на пристрої для кінцевого користувача. Якщо попит на інфраструктуру для AI залишиться високим, смартфони та інша техніка можуть помітно подорожчати вже скоро.
