Виробники смартфонів заявили про зростання цін на пристрої в майбутньому: названо причину

Виробники смартфонів призупиняють закупівлі пам'яті

Як повідомляє Jiemian News (через @Jukanlosreve в X (Twitter)), компанії Xiaomi, OPPO і Vivo тимчасово зупинили закупівлі пам'яті в постачальників на кшталт Samsung і Micron. Ціни на компоненти різко зросли за останні місяці.

Представник одного з китайських виробників повідомив, що зараз компанія стоїть перед вибором: знизити характеристики нових пристроїв або збільшити вартість для покупців.

Чому зростають ціни на пам'ять

Зростання вартості пам'яті зумовлене кількома факторами:

Сервери в нових центрах обробки даних потребують RAM, а потужності виробників чіпів обмежені. Високий попит на обмежені ресурси призводить до зростання цін

Виробники серверів готові платити більше: за даними звіту, ціни для клієнтів із серверного сегмента можуть бути на 30% вищими, ніж для виробників смартфонів

Компанії Micron, Samsung і Kioxia почали зменшувати випуск NAND-пам'яті, щоб підняти ціни на накопичувачі.

За словами анонімного джерела, ціни на пам'ять продовжать зростати в першій половині 2026 року.

Проблема глобальна

Хоча звіт стосується переважно китайських виробників, це стосується всієї індустрії. Vivo, Samsung, Apple та інші компанії використовують одні й ті самі глобальні ланцюжки постачань, тому зростання цін на компоненти торкнеться всіх виробників.

Коли подорожчають смартфони

RAM і накопичувачі становлять значну частину вартості смартфона. При зростанні цін на пам'ять, виробники змушені будуть підвищувати ціни на пристрої для кінцевого користувача. Якщо попит на інфраструктуру для AI залишиться високим, смартфони та інша техніка можуть помітно подорожчати вже скоро.