Производители смартфонов заявили о росте цен на устройства в будущем: названа причина

Производители раскрыли, что будет делать смартфоны дороже (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В ближайшее время ожидается рост цен на смартфоны. Производители, включая Xiaomi и OPPO, сталкиваются с удорожанием памяти, что может отразиться на стоимости устройств для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Производители смартфонов приостанавливают закупки памяти

Как сообщает Jiemian News (через @Jukanlosreve в X (Twitter)), компании Xiaomi, OPPO и Vivo временно приостановили закупки памяти у поставщиков вроде Samsung и Micron. Цены на компоненты резко выросли за последние месяцы.

Представитель одного из китайских производителей сообщил, что сейчас компания стоит перед выбором: снизить характеристики новых устройств или увеличить стоимость для покупателей.

Почему растут цены на память

Рост стоимости памяти обусловлен несколькими факторами:

  • Серверы в новых центрах обработки данных требуют RAM, а мощности производителей чипов ограничены. Высокий спрос на ограниченные ресурсы приводит к росту цен
  • Производители серверов готовы платить больше: по данным отчета, цены для клиентов из серверного сегмента могут быть на 30% выше, чем для производителей смартфонов
  • Компании Micron, Samsung и Kioxia начали уменьшать выпуск NAND-памяти, чтобы поднять цены на накопители.

По словам анонимного источника, цены на память продолжат расти в первой половине 2026 года.

Проблема глобальная

Хотя отчет касается в основном китайских производителей, это касается всей индустрии. Vivo, Samsung, Apple и другие компании используют одни и те же глобальные цепочки поставок, поэтому рост цен на компоненты затронет всех производителей.

Когда подорожают смартфоны

RAM и накопители составляют значительную часть стоимости смартфона. При росте цен на память, производители вынуждены будут повышать цены на устройства для конечного пользователя. Если спрос на инфраструктуру для AI останется высоким, смартфоны и другая техника могут заметно подорожать уже скоро.

Ранее мы писали, что Samsung готовит уникальный смартфон, который складывается втрое.

А еще у нас есть материал о том, каких пяти ошибок нужно избежать при покупке б/у смартфона, чтобы не потерять деньги и нервы.

Мы также рассказывали, какая новая технология может сделать смартфоны будущего в разы быстрее, и что о ней уже известно.

