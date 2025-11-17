Производители смартфонов заявили о росте цен на устройства в будущем: названа причина

Производители смартфонов приостанавливают закупки памяти

Как сообщает Jiemian News (через @Jukanlosreve в X (Twitter)), компании Xiaomi, OPPO и Vivo временно приостановили закупки памяти у поставщиков вроде Samsung и Micron. Цены на компоненты резко выросли за последние месяцы.

Представитель одного из китайских производителей сообщил, что сейчас компания стоит перед выбором: снизить характеристики новых устройств или увеличить стоимость для покупателей.

Почему растут цены на память

Рост стоимости памяти обусловлен несколькими факторами:

Серверы в новых центрах обработки данных требуют RAM, а мощности производителей чипов ограничены. Высокий спрос на ограниченные ресурсы приводит к росту цен

Производители серверов готовы платить больше: по данным отчета, цены для клиентов из серверного сегмента могут быть на 30% выше, чем для производителей смартфонов

Компании Micron, Samsung и Kioxia начали уменьшать выпуск NAND-памяти, чтобы поднять цены на накопители.

По словам анонимного источника, цены на память продолжат расти в первой половине 2026 года.

Проблема глобальная

Хотя отчет касается в основном китайских производителей, это касается всей индустрии. Vivo, Samsung, Apple и другие компании используют одни и те же глобальные цепочки поставок, поэтому рост цен на компоненты затронет всех производителей.

Когда подорожают смартфоны

RAM и накопители составляют значительную часть стоимости смартфона. При росте цен на память, производители вынуждены будут повышать цены на устройства для конечного пользователя. Если спрос на инфраструктуру для AI останется высоким, смартфоны и другая техника могут заметно подорожать уже скоро.