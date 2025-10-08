Ця нова технологія зробить смартфони майбутнього неймовірно швидкими: що відомо

Смартфони, які вийдуть у найближчий рік, можуть отримати серйозний приріст продуктивності - і справа не в новому процесорі, а в оновленій системі зберігання даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Як повідомляє організація JEDEC, що відповідає за розробку стандарту UFS, нова версія технології - Universal Flash Storage 5.0 (UFS 5.0) - перебуває на фінальній стадії підготовки.

Що це означає для користувачів

UFS - це система, яка керує тим, як смартфон читає, записує і зберігає дані. Від неї залежить, наскільки швидко завантажуються додатки, відкриваються фото і працює камера.

UFS 5.0 обіцяє майже вдвічі більшу швидкість порівняно з поточним стандартом UFS 4.0, використовуваним у флагманах Android.

За даними JEDEC, швидкість послідовного читання в новому стандарті може досягати 10,8 ГБ/с. Це забезпечить миттєвий запуск застосунків, плавнішу багатозадачність і швидку обробку зображень - особливо важливо в епоху смартфонів, оснащених вбудованим штучним інтелектом.

Швидше - і економніше

UFS 5.0 також стане енергоефективнішою. Розробники оптимізували систему, щоб знизити енергоспоживання при підвищенні швидкості. Крім того, нова версія буде оборотно сумісна з UFS 4.x, що спростить перехід для виробників.

Коли з'явиться в смартфонах

Технологія поки проходить фінальні етапи тестування, але впровадження UFS 5.0 - питання часу.

Згідно з дорожньою картою Samsung Semiconductor, опублікованою у 2024 році, компанія планує перейти на UFS 5.0 у 2027 році. Це означає, що новий стандарт, імовірно, вперше з'явиться в серії Galaxy S27 та інших топових пристроях.

А найближче покоління - Galaxy S26 - отримає оновлене сховище UFS 4.1.