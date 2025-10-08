ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Ця нова технологія зробить смартфони майбутнього неймовірно швидкими: що відомо

Середа 08 жовтня 2025 13:50
UA EN RU
Ця нова технологія зробить смартфони майбутнього неймовірно швидкими: що відомо Нові технології зроблять смартфони майбутнього блискавичними (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Смартфони, які вийдуть у найближчий рік, можуть отримати серйозний приріст продуктивності - і справа не в новому процесорі, а в оновленій системі зберігання даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як повідомляє організація JEDEC, що відповідає за розробку стандарту UFS, нова версія технології - Universal Flash Storage 5.0 (UFS 5.0) - перебуває на фінальній стадії підготовки.

Що це означає для користувачів

UFS - це система, яка керує тим, як смартфон читає, записує і зберігає дані. Від неї залежить, наскільки швидко завантажуються додатки, відкриваються фото і працює камера.

UFS 5.0 обіцяє майже вдвічі більшу швидкість порівняно з поточним стандартом UFS 4.0, використовуваним у флагманах Android.

За даними JEDEC, швидкість послідовного читання в новому стандарті може досягати 10,8 ГБ/с. Це забезпечить миттєвий запуск застосунків, плавнішу багатозадачність і швидку обробку зображень - особливо важливо в епоху смартфонів, оснащених вбудованим штучним інтелектом.

Швидше - і економніше

UFS 5.0 також стане енергоефективнішою. Розробники оптимізували систему, щоб знизити енергоспоживання при підвищенні швидкості. Крім того, нова версія буде оборотно сумісна з UFS 4.x, що спростить перехід для виробників.

Коли з'явиться в смартфонах

Технологія поки проходить фінальні етапи тестування, але впровадження UFS 5.0 - питання часу.

Згідно з дорожньою картою Samsung Semiconductor, опублікованою у 2024 році, компанія планує перейти на UFS 5.0 у 2027 році. Це означає, що новий стандарт, імовірно, вперше з'явиться в серії Galaxy S27 та інших топових пристроях.

А найближче покоління - Galaxy S26 - отримає оновлене сховище UFS 4.1.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Android Смартфони
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи