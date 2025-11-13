Samsung готує незвичайний смартфон, який складається втричі: розкрито характеристики і дату презентації
Компанія Samsung Electronics офіційно випустить свій перший смартфон з подвійним згином екрану - Galaxy TriFold - 5 грудня. Новинка стане наступним кроком в еволюції складаних пристроїв: повністю розкладений дисплей за розміром буде порівнянний з екраном планшета.
Прем'єра вже близько
Samsung першою в світі вивела на ринок складаний смартфон ще в 2019 році, проте в останні роки втратила лідерство під натиском китайських виробників, які активно нарощують обсяги поставок. Тепер компанія має намір повернути технологічну перевагу і зміцнити позиції в сегменті інноваційних пристроїв за допомогою Galaxy TriFold.
За даними південнокорейських ЗМІ, Samsung вже призначила дату анонса на 5 грудня і завершує підготовку до публічного заходу. Цього дня компанія розкриє всі характеристики пристрою і одразу ж почне продажі. Про плани випустити смартфон до кінця року раніше заявляв глава підрозділу Device eXperience (DX) Ро Те Мун, додавши, що проект перебуває на фінальній стадії готовності.
Що відомо про Galaxy TriFold
Смартфон отримає зовнішній екран діагоналлю 6,5 дюйма, а при повному розкритті - 10-дюймовий дисплей, що більше, ніж у Galaxy Fold 7 (8 дюймів). Товщина пристрою в розкритому вигляді складе 4,2 мм, а в складеному - близько 14 мм. Незважаючи на три екрани, TriFold буде тоншим за перші покоління складаних смартфонів Samsung.
За чутками, акумулятор отримає ємність 5 600 мА/год - рекордну для лінійки складаних пристроїв компанії. Смартфон буде оснащений флагманським процесором Qualcomm Snapdragon, проте точна модель поки не уточнюється.
Вартість новинки складе близько 3000 доларів США, а початковий обсяг поставок - 20-30 тисяч пристроїв.
Джерела зазначають, що Samsung не робить ставку на масові продажі - основна мета показати технологічне лідерство і протестувати реакцію ринку на новий форм-фактор. Продажі, за попередніми даними, будуть обмежені Кореєю і країнами Азії.
Конкуренти та ринок
Galaxy TriFold стане головним конкурентом Huawei Mate XT - першого смартфона з потрійним згином, який китайська компанія випустила у 2023 році. У вересні Huawei представила оновлену модель Mate XTs з ціною близько 2 100 доларів.
На відміну від Samsung, пристрій Huawei складається в протилежні сторони - одна частина екрана всередину, інша назовні.
Аналітики зазначають, що Samsung робить ставку на інженерну точність і надійність конструкції, тоді як пристрої Huawei раніше страждали від проблем з довговічністю.
Крім того, Apple готує до релізу свій перший складаний iPhone у 2026 році, і саме Galaxy TriFold може стати тестом для Samsung - чи вдасться компанії утримати лідерство в технології гнучких дисплеїв.
Згідно з даними дослідницької компанії Canalys, у першій половині 2025 року частка Samsung на ринку складаних смартфонів становила 20%, тоді як Huawei утримує близько 48%.
