Виробник "Сніжної панди" припиняє роботу через російські удари
Група компаній "БЛУМІ", до якої входить й "Сніжна панда", припиняє виробництво. Російські удари знищили всі виробничі приміщення та обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сніжної панди".
"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", - повідомили в компанії.
З огляду на ці обставини, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання.
Це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".
Нагадаємо, 1 липня Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна панда" в Одеській області. Внаслідок атаки була знищена частина виробничо-складських приміщень, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Після першого удару РФ по виробничо-складському комплексу "Сніжної панди" компанії знадобився час на відновлення та поповнення асортименту. Через наслідки атаки частина продукції тимчасово зникла з полиць магазинів.
22 вересня російські військові знову вдарили по "Сніжній панді". Складський комплекс компанії було повністю знищено.