Група компаній "БЛУМІ", до якої входить й "Сніжна панда", припиняє виробництво. Російські удари знищили всі виробничі приміщення та обладнання .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сніжної панди".

"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", - повідомили в компанії.

З огляду на ці обставини, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання.

Це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".