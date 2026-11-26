Производитель "Снежной панды" прекращает работу из-за российских ударов
Группа компаний "БЛУМИ", в которую входит и "Снежная панда", прекращает производство. Российские удары уничтожили все производственные помещения и оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Снежной панды".
"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению",- сообщили в компании.
В силу этих обстоятельств группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования.
Это решение напрямую касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".
Напомним, 1 июля Россия нанесла ракетный удар по заводу "Снежная панда" в Одесской области. В результате атаки была уничтожена часть производственно-складских помещений, а на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
После первого удара РФ по производственно-складскому комплексу "Снежной панды" компании ушло время на восстановление и пополнение ассортимента. Из - за последствий атаки часть продукции временно исчезла с полок магазинов.
22 сентября российские военные снова ударили по "Снежной панды". Складской комплекс компании был полностью уничтожен.