Группа компаний "БЛУМИ", в которую входит и "Снежная панда", прекращает производство. Российские удары уничтожили все производственные помещения и оборудование .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Снежной панды".

"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению",- сообщили в компании.

В силу этих обстоятельств группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования.

Это решение напрямую касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".