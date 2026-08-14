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Звичні товари недоступні? "Сніжна панда" пояснила ситуацію в магазинах

13:14 14.08.2026 Пт
2 хв
"Сніжна панда" відновлюється після обстрілу у липні
aimg Ірина Гамерська
Звичні товари недоступні? "Сніжна панда" пояснила ситуацію в магазинах Фото: наслідки удару по складам під Києвом (Getty Images)
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Частина продукції "Сніжна панда" та інших українських брендів тимчасово зникла з полиць супермаркетів. У компанії пояснили це наслідками ракетного удару по їхньому підприємству та недавніми атаками на логістичні мережі великих торгових мереж.

Що у компанії кажуть про ситуацію в магазинах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Наслідки ворожого удару: Минуло понад місяць із моменту ракетного удару по виробничо-складському комплексу "Сніжна панда", який завдав підприємству величезних безповоротних втрат.
  • Чому немає товарів: Команді потрібен час на повне відновлення та поповнення асортименту. Крім того, ситуацію ускладнили нещодавні удари по мережах партнерів-ритейлерів.
  • Де помітні обмеження: Асортимент бренду (та інших українських виробників) може бути обмеженим у звичних точках продажів і мережах партнерів: Rozetka, Сільпо, Епіцентр, Novus, Фора.
  • Подальші дії: Компанія спільно з партнерами працює над тим, щоб якнайшвидше відновити наявність усієї продукції на полицях магазинів.

"Маємо поділитися поточним станом справ з наявністю товарів. Попри всі наші зусилля та щоденну роботу над відновленням, нам потрібен час, щоб повністю поповнити весь асортимент. Тому частина звичних для вас продуктів тимчасово може бути недоступною", - заначають у компанії.

У компанії також додали, що асортимент як товарів "Сніжної Панди", так і багатьох інших українських брендів може бути обмеженим у звичних точках продажів через нещодавні удари по мережах партнерів:

  • Rozetka
  • Сільпо
  • Епіцентр
  • Novus
  • Фора

"Ми та наші партнери робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути кожен улюблений продукт на свої місця", - йдеться у повідомленні.

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