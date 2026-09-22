Росія вдруге повністю знищила склад "Сніжної панди"
Російські військові 22 вересня знову вдарили по "Сніжній панді". Складський комплекс компанії повністю знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії "Сніжна панда".
У компанії розповіли, що складський комплекс знову став ціллю російського удару.
"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс", - йдеться у заяві.
Таким чином, підприємство вдруге втратило складські потужності внаслідок російської атаки. У компанії не уточнили інших деталей щодо характеру пошкоджень чи збитків.
Водночас у "Сніжній панді" наголосили, що головне - працівники залишилися живими та не постраждали.
"Найголовніше - люди живі та не постраждали", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, 1 липня Росія завдала ракетного удару по заводу "Сніжна панда" в Одеській області. Внаслідок атаки була знищена частина виробничо-складських приміщень, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Після першого удару РФ по виробничо-складському комплексу "Сніжної панди" компанії знадобився час на відновлення та поповнення асортименту. Через наслідки атаки частина продукції тимчасово зникла з полиць магазинів.