Росія вдруге повністю знищила склад "Сніжної панди"

Російські військові 22 вересня знову вдарили по "Сніжній панді". Складський комплекс компанії повністю знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії "Сніжна панда".

У компанії розповіли, що складський комплекс знову став ціллю російського удару.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс", - йдеться у заяві.

Таким чином, підприємство вдруге втратило складські потужності внаслідок російської атаки. У компанії не уточнили інших деталей щодо характеру пошкоджень чи збитків.

Водночас у "Сніжній панді" наголосили, що головне - працівники залишилися живими та не постраждали.

"Найголовніше - люди живі та не постраждали", - зазначили у пресслужбі.