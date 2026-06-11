Виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо постачання ракет

Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За його словами, компанія активно працює над збільшенням випуску ракет PAC-3. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном.
Водночас під час спілкування з журналістами на Берлінському авіасалоні ILA Данн заявив, що ситуація викликає занепокоєння серед союзників США, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які використовують системи Patriot.
Водночас він додав, що нові виробничі потужності "очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни", однак остаточний розподіл ракет залежить не від компанії.
"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете впріоритетному списку. Ми нічого з цього не контролюємо", - зазначив Данн.
При цьому керівниця ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі заявила, що під час зустрічей із представниками іноземних урядів дедалі частіше стикається зі скептичним ставленням до американських оборонних підрядників.
"Їх обурює те, що іноді трапляються затримки та відсутність необхідної продукції, а часом виникає невдоволення урядом. Я розумію це розчарування", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T.
За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, а Україна потребує нових поставок від партнерів.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання додаткових систем Patriot. Однак реалізація угоди затягується через фінансові, юридичні та технічні питання.
Окрім того, нещодавно Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу із терміновим листом через критичний дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.
У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки Україна не має достатньо можливостей для перехоплення балістичних ракет.
Водночас Україна хоче виробляти Patriot разом із партнерами. Окремим напрямком роботи стали переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво систем Patriot.