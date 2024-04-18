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Виробник Iris-T анонсував передачу Україні ще однієї ЗРК найближчими тижнями

Фото: Iris-T (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У поточному році Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL. Наступну систему передадуть вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

Як відзначає Bild, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Iris-T SLM. 

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - заявив Раух під час розмови з журналістами. 

Питання протиповітряної оборони України 

На тлі посилення російських обстрілів по енергетичному сектору України, загострилось питання й посилення нашого повітряного захисту. Вже цієї п'ятниці, 19 квітня, очікується засідання Ради Україна-НАТО під час якого очікується обговорення вищезгаданого питання. 

Тим часом Європейська рада у своєму звіті закликала терміново посилити повітряний захист нашої країни, а також вирішити проблему з дефіцитом артилерійських снарядів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в Україні