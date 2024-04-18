Производитель Iris-T анонсировал передачу Украине еще одной ЗРК в ближайшие недели

Как отмечает Bild, вместе с вице-канцлером Германии Робертом Габеком, в Киев прибыл Гельмут Раух - руководитель компании Diehl Defence, которая производит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T SLM.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель", - заявил Раух во время разговора с журналистами.

Вопрос противовоздушной обороны Украины

На фоне усиления российских обстрелов по энергетическому сектору Украины, обострился вопрос и усиления нашей воздушной защиты. Уже в эту пятницу, 19 апреля, ожидается заседание Совета Украина-НАТО во время которого ожидается обсуждение вышеупомянутого вопроса.

Между тем Европейский совет в своем отчете призвал срочно усилить воздушную защиту нашей страны, а также решить проблему с дефицитом артиллерийских снарядов.