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Производитель Iris-T анонсировал передачу Украине еще одной ЗРК в ближайшие недели

Фото: Iris-T (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В текущем году Украина получит еще больше зенитных ракетных комплексов IRIS-T SL. Следующую систему передадут уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Bild.

Как отмечает Bild, вместе с вице-канцлером Германии Робертом Габеком, в Киев прибыл Гельмут Раух - руководитель компании Diehl Defence, которая производит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T SLM.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель", - заявил Раух во время разговора с журналистами.

Вопрос противовоздушной обороны Украины

На фоне усиления российских обстрелов по энергетическому сектору Украины, обострился вопрос и усиления нашей воздушной защиты. Уже в эту пятницу, 19 апреля, ожидается заседание Совета Украина-НАТО во время которого ожидается обсуждение вышеупомянутого вопроса.

Между тем Европейский совет в своем отчете призвал срочно усилить воздушную защиту нашей страны, а также решить проблему с дефицитом артиллерийских снарядов.

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