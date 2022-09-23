На вірмено-азербайджанському кордоні знову була стрілянина: що відомо

На вірмено-азербайджанському кордоні вранці знову було зафіксовано обстріл. Сторони звинуватили одна одну у порушенні режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оборонні відомства країн.
Так, у Міноборони Вірменії заявили, що близько 7:40 ранку за місцевим часом 23 вересня підрозділи збройних сил Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону.
"Діями у відповідь вогонь противника був пригнічений", - зазначили у відомстві.
Водночас Міноборони Азербайджану повідомляє, що перестрілку спровокували вірменські військові. Там стверджують, що вірмени всю ніч із перервами вели обстріл азербайджанських військових із різнокаліберної стрілецької зброї.
Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.
З початком нового загострення активізувалась і міжнародна дипломатія. Єреван провів переговори з Францією та США, які закликали вирішувати конфлікт мирним шляхом. Маючи союзників у вигляді учасників Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан, Пашинян запросив допомогу у відновленні територіальної цілісності.
15 вересня Вірменія та Азербайджан досягли нової домовленості про перемир'я.