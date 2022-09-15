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Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном

Новина українською →
Ереван, Четверг 15 сентября 2022 05:59
Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном Фото: Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.

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