На армяно-азербайджанской границе снова была стрельба: что известно

На армяно-азербайджанской границе утром снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонные ведомства стран.
Так, в Минобороны Армении заявили, что около 7:40 утра по местному времени 23 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.
"Ответными действиями огонь противника был подавлен", - отметили в ведомстве.
В то же время Минобороны Азербайджана сообщает, что перестрелку спровоцировали армянские военные. Там утверждают, что армяне всю ночь с перерывами вели обстрел азербайджанских военных из разнокалиберного стрелкового оружия.
Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.
С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.
15 сентября Армения и Азербайджан достигли новой договоренности о перемири.