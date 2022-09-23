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На армяно-азербайджанской границе снова была стрельба: что известно

Фото: на армяно-азербайджанской границе снова была стрельба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На армяно-азербайджанской границе утром снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонные ведомства стран.

Так, в Минобороны Армении заявили, что около 7:40 утра по местному времени 23 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"Ответными действиями огонь противника был подавлен", - отметили в ведомстве.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщает, что перестрелку спровоцировали армянские военные. Там утверждают, что армяне всю ночь с перерывами вели обстрел азербайджанских военных из разнокалиберного стрелкового оружия.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.

15 сентября Армения и Азербайджан достигли новой договоренности о перемири.

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