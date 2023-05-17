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У Вірменії місцева організація намагалась викрасти сина прем'єра, - ЗМІ

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Середа 17 травня 2023 15:57
У Вірменії місцева організація намагалась викрасти сина прем'єра, - ЗМІ Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/tv360)
Автор: Сергій Пишкін

У Вірменії намагались викрасти Ашота Пашиняна, сина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Злочин організували члени місцевої організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Айкакан жаманак".

Згідно з попередньою інформацією, сина прем'єра намагались викрасти біля його будинку. Учасники викрадення є членами громадської організації "Зов синів". Вони змусили Ашота Пашиняна сісти до них в машину, однак хлопець пізніше вискочив з неї внаслідок чого його збила інша машина, яка рухалась позаду.

"В результаті Ашоту Пашиняну було поранено ногу, а члени "Зову синів" втекли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пашинян нещодавно назвав "червону лінію" у відносинах з Росією. За його словами Вірменія не може потрапити під санкції через співпрацю з Москвою.

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