У Вірменії місцева організація намагалась викрасти сина прем'єра, - ЗМІ
У Вірменії намагались викрасти Ашота Пашиняна, сина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Злочин організували члени місцевої організації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Айкакан жаманак".
Згідно з попередньою інформацією, сина прем'єра намагались викрасти біля його будинку. Учасники викрадення є членами громадської організації "Зов синів". Вони змусили Ашота Пашиняна сісти до них в машину, однак хлопець пізніше вискочив з неї внаслідок чого його збила інша машина, яка рухалась позаду.
"В результаті Ашоту Пашиняну було поранено ногу, а члени "Зову синів" втекли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців", - пише видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пашинян нещодавно назвав "червону лінію" у відносинах з Росією. За його словами Вірменія не може потрапити під санкції через співпрацю з Москвою.
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