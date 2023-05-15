Пашинян заговорив про "червону лінію" у відносинах з Росією

Вірменія не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Росією, це - "червона лінія" для Єревана.

"Були створені нові логістичні маршрути, в тому числі через територію Вірменії. Але ми намагаємося бути максимально прозорими щодо підсанкційних товарів, співпрацюємо з ЄС, США та навіть із самою Росією", - йдеться у заяві.

За його словами, Вірменія є членом Євразійського економічного союзу і має дуже тісні економічні зв'язки з Росією. Пашинян додав, що вірменський бізнес любить брати участь у програмах, створених останнім часом.

"Там, де є можливість, ми з радістю йдемо назустріч російському попиту. Санкції - наша "червона лінія". І ми говоримо це дуже чітко до Росії: ми не хочемо нашкодити вам, але ми не можемо дозволити собі самим потрапити під санкції. Тут немає жодного секрету", - сказав прем'єр-міністр Вірменії.