В Армении местная организация пыталась похитить сына премьера, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Айкакан жаманак ".

Согласно предварительной информации, сына премьера пытались похитить у его дома. Участники похищения являются членами общественной организации "Зов сынов". Они заставили Ашота Пашиняна сесть к ним в машину, однако парень позже выскочил из нее, в результате чего его сбила другая машина, которая двигалась сзади.

"В результате Ашоту Пашиняну была ранена нога, а члены "Зова сыновей" скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям", - пишет издание.