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В Армении местная организация пыталась похитить сына премьера, - СМИ

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Среда 17 мая 2023 15:57
В Армении местная организация пыталась похитить сына премьера, - СМИ Фото: Никол Пашинян, премьер-министр Армении (facebook.com/tv360)
Автор: Сергей Пышкин

В Армении пытались похитить Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Никола Пашиняна. Преступление было организовано членами местной организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Айкакан жаманак".

Согласно предварительной информации, сына премьера пытались похитить у его дома. Участники похищения являются членами общественной организации "Зов сынов". Они заставили Ашота Пашиняна сесть к ним в машину, однако парень позже выскочил из нее, в результате чего его сбила другая машина, которая двигалась сзади.

"В результате Ашоту Пашиняну была ранена нога, а члены "Зова сыновей" скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Пашинян недавно назвал "красную линию" в отношениях с Россией. По его словам, Армения не может попасть под санкции из-за сотрудничества с Москвой.

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