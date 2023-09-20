Вірменія звернулась до ЄСПЛ з закликом зупинити Азербайджан

Представник Вірменії з міжнародних правових питань звернувся до ЄСПЛ з вимогою щодо застосування забезпечувального заходу з метою запобігання незворотній втраті, яка загрожує правам цивільного населення внаслідок "широкомасштабної агресії, розв'язаної Азербайджаном".

Що цьому передувало

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Тим часом, згідно до повідомлень місцевих ЗМІ, російські миротворці втекли після початку зіткнень. А речниця російського МЗС Марія Захарова закликала припинити бойові дії в регіоні.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху. В той же час, влада Азербайджану повідомила, що припинить бойові дії тільки якщо вірменські сили в регіоні здадуться.

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