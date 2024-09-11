Вірменія запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду

Вірмені запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду. Вона включає у себе 16 статей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у вірменському парламенті.
За його словами, за всіма 16 статтями є узгоджений зміст
"Ми пропонуємо підписати мирний договір із 16 статей, за всіма з них у нас є погоджений зміст", - заявив Пашинян.
Він також вважає, що Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який вирішить усі існуючі проблеми між двома країнами. Саме тому необхідно підписати те, про що вже домовилися.
У вересні минулого року Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Там розпочалася військова операція азербайджанської армії.
Водночас Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Згодом глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану, що включає Нагірний Карабах. Однак з того часу мирна угода між Вірменією та Азербайджаном не була укладена.
У січні 2024 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Але вже 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів, внаслідок яких поранень зазнали вірменські військові.
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