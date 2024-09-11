Вірменія запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду

За його словами, за всіма 16 статтями є узгоджений зміст

"Ми пропонуємо підписати мирний договір із 16 статей, за всіма з них у нас є погоджений зміст", - заявив Пашинян.

Він також вважає, що Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який вирішить усі існуючі проблеми між двома країнами. Саме тому необхідно підписати те, про що вже домовилися.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вересні минулого року Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Там розпочалася військова операція азербайджанської армії.