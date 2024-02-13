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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в завданні ударів

Вівторок 13 лютого 2024 07:50
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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в завданні ударів Фото: Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в завданні ударів. Вірменія заявила про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на Міноборони Вірменії та Азербайджану .

За словами Збройних сил Вірменії, азербайджанські військові завдали удару. Вірменська сторона має поранених.

"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", - заявили в Міноборони Вірменії.

Азербайджанська сторона заявила, що Збройні сили Вірменії завдали удару по позиціях азербайджанських військових.

"12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району", - повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

Раніше ми писали, що Вірменія та Азербайджан створили основні умови для мирного договору.

До речі, як закінчився конфлікт Вірменії та Азербайджану щодо Нагірного Карабаху - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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