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Основні умови для мирного договору з Вірменією створені, - Алієв

Четвер 11 січня 2024 13:00
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Основні умови для мирного договору з Вірменією створені, - Алієв Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вірменія та Азербайджан створили основні умови для підписання мирного договору. Ереван бажає гарантій, втім, Баку не бачить в цьому необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує місцеве видання АЗЕРТАДЖ.

"Нам там не потрібні жодні гаранти, і якщо він буде підписаний у двосторонньому форматі, то має бути підписаний. Якщо хтось хоче допомогти, то ми не заперечуємо і проти цього. Однак ця допомога не повинна бути примусовою", - заявив Алієв.

Ситуація з Нагірним Карабахом

Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.

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