RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Армяне предложила Азербайджану подписать мирное соглашение. Она включает в себя 16 статей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте.

По его словам, по всем 16 статьям есть согласованное содержание

"Мы предлагаем подписать мирный договор по 16 статьям, по всем из них у нас есть согласованное содержание", - заявил Пашинян.

Он также считает, что Армения и Азербайджан не могут подписать договор, который решит все существующие проблемы между двумя странами. Именно поэтому нужно подписать то, о чем уже договорились.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

В сентябре прошлого года Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Там началась военная операция азербайджанской армии.

 

 

В то же время Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах. Однако с тех пор мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

В январе 2024 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора. Но уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов, в результате которых ранения получили армянские военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияАзербайджанНагорный Карабах