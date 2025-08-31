Вірменія та Китай уклали стратегічне партнерство: що воно передбачає

Вірменія та Китай офіційно встановили стратегічне партнерство. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у політичній, економічній та гуманітарній сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Відповідну спільну заяву прийняли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у китайському Тяньцзіні.
За даними прес-служби уряду Вірменії, сторони заявили про намір поглиблювати співпрацю в:
Зокрема, Пашинян і Сі підкреслили важливість розвитку контактів у галузі науки, освіти, культури, туризму, інформації та метрології.
Вірменський прем'єр також підтвердив прагнення Єревана вступити до ШОС і домовився з китайським лідером про розширення взаємодії в рамках організації.
За словами Сі Цзіньпіна, Китай "безповоротно підтримує політичну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Республіки Вірменія", а також проект уряду Вірменії "Перехрестя світу" і розблокування регіональних комунікаційних шляхів.
У спільній заяві підкреслюється, що Вірменія підтверджує прихильність принципу "одного Китаю", де Тайвань визнається невід'ємною частиною території КНР, а уряд Китаю - єдиним законним, що представляє весь Китай.
Вірменська сторона виступила проти будь-яких форм "незалежності Тайваню" і підтримала зусилля Пекіна щодо національного возз'єднання.
Сі Цзіньпін, зі свого боку, заявив про підтримку вступу як Вірменії, так і Азербайджану до ШОС.
Нагадаємо, Грузія стала першою країною в регіоні, з якою Китай встановив стратегічне партнерство ще у 2023 році. У квітні 2025 року аналогічний документ був підписаний з Азербайджаном.
Таким чином, на сьогодні Китай є стратегічним партнером усіх трьох країн Південного Кавказу.
Зауважимо, що раніше сьогодні Індія та Китай повідомили, що відновлюють прямі авіарейси після того, як понад п'ять років авіасполучення між країнами не діяло.
Це сигнал поліпшення відносин між країнами на тлі економічної невизначеності та політики президента США Дональда Трампа.
Зазначимо, що 31 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді зустрівся в Тяньцзіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Сі Цзіньпін під час зустрічі з Моді заявив, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.