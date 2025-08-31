Армения и Китай заключили стратегическое партнерство: что оно предусматривает

Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

По данным пресс-службы правительства Армении, стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в..:

политической,

экономической,

гуманитарной сферах.

В частности, Пашинян и Си подчеркнули важность развития контактов в области науки, образования, культуры, туризма, информации и метрологии.

Армянский премьер также подтвердил стремление Еревана вступить в ШОС и договорился с китайским лидером о расширении взаимодействия в рамках организации.

По словам Си Цзиньпина, Китай "бесповоротно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения", а также проект правительства Армении "Перекресток мира" и разблокирование региональных коммуникационных путей.

В совместном заявлении подчеркивается, что Армения подтверждает приверженность принципу "одного Китая", где Тайвань признается неотъемлемой частью территории КНР, а правительство Китая - единственным законным, представляющим весь Китай.

Армянская сторона выступила против любых форм "независимости Тайваня" и поддержала усилия Пекина по национальному воссоединению.

Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил о поддержке вступления как Армении, так и Азербайджана в ШОС.