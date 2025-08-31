RU

Армения и Китай заключили стратегическое партнерство: что оно предусматривает

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армения и Китай официально установили стратегическое партнерство. Стороны договорились углублять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

По данным пресс-службы правительства Армении, стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в..:

  • политической,
  • экономической,
  • гуманитарной сферах.

В частности, Пашинян и Си подчеркнули важность развития контактов в области науки, образования, культуры, туризма, информации и метрологии.

Армянский премьер также подтвердил стремление Еревана вступить в ШОС и договорился с китайским лидером о расширении взаимодействия в рамках организации.

По словам Си Цзиньпина, Китай "бесповоротно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения", а также проект правительства Армении "Перекресток мира" и разблокирование региональных коммуникационных путей.

В совместном заявлении подчеркивается, что Армения подтверждает приверженность принципу "одного Китая", где Тайвань признается неотъемлемой частью территории КНР, а правительство Китая - единственным законным, представляющим весь Китай.

Армянская сторона выступила против любых форм "независимости Тайваня" и поддержала усилия Пекина по национальному воссоединению.

Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил о поддержке вступления как Армении, так и Азербайджана в ШОС.

Напомним, Грузия стала первой страной в регионе, с которой Китай установил стратегическое партнерство еще в 2023 году. В апреле 2025 года аналогичный документ был подписан с Азербайджаном.

Таким образом, на сегодня Китай является стратегическим партнером всех трех стран Южного Кавказа.

Заметим, что ранее сегодня Индия и Китай сообщили, что восстанавливают прямые авиарейсы после того, как более пяти лет авиасообщение между странами не действовало.

Это сигнал улучшения отношений между странами на фоне экономической неопределенности и политики президента США Дональда Трампа.

Отметим, что 31 августа премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Си Цзиньпин во время встречи с Моди заявил, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

