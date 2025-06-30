Вірменія та ЄС розпочали обговорення співробітництва в оборонній сфері, - глава МЗС

Вірменія та ЄС офіційно розпочали обговорення оборони. Для Єревану це важливий крок для посилення співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

Також сторони обговорили роботу Місії моніторингу ЄС (EUMA) та потенційну допомогу Єревану через Європейський фонд миру.

Міністр наголосив, що Єреван розраховує на підтримку ЄС у зміцненні демократичних інституцій, протидії гібридним загрозам і боротьбі з дезінформацією.

За словами Мірзояна, це "вирішальний крок", який дозволить узгодити співпрацю Вірменії з сучасними викликами у сфері безпеки.

Заява пролунала на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном та з верховним представником ЄС Каєю Каллас.

Вірменія та Євросоюз стартували з новим форматом консультацій у сфері безпеки та оборони.

Вступ Вірменії до ЄС

Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. Європейський Союз підтримує прагнення Вірменії до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ. Однак ключовим викликом для країни є необхідність балансувати між європейським курсом і впливом Росії.

Геополітична напруженість у регіоні, зокрема конфлікт навколо Нагірного Карабаху, також гальмує інтеграційні процеси. Водночас посилення співпраці з ЄС може стати для Вірменії важливим кроком до зміцнення незалежності та розвитку в умовах складних геополітичних обставин.

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо, що посли Європейського Союзу дали "зелене світло" для початку діалогу щодо безвізу з Вірменією та погодили надання військової допомоги з Європейського фонду миру.

Крім того, у четвер, 9 січня, уряд Вірменії затвердив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

Законопроєкт було внесено на обговорення Національних Зборів як ініціативу громадськості, і тепер уряд має висловити свою позицію. 4

Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян наголосив, що рекомендує підтримати законопроєкт, зазначивши, що за останні роки Вірменія та ЄС мали активні та динамічні відносини.

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