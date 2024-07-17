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ЄС схвалив початок діалогу про безвіз та надання першої військової підтримки Вірменії, - ЗМІ

Середа 17 липня 2024 19:52
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ЄС схвалив початок діалогу про безвіз та надання першої військової підтримки Вірменії, - ЗМІ Ілюстративне фото: Євросоюз почне діалог про безвіз з Вірменією (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Посли Європейського Союзу дали "зелене світло" для початку діалогу про безвіз з Вірменією та погодили надання військової допомоги з Європейського фонду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що тепер, після рішення послів Європейська комісія має вже в найближчі місяці розробити план дій для діалогу з візової лібералізації з урядом Вірменії.

"Йдеться про захист документів, кордони, реадмісію. Йдеться також про питання фундаментальних прав. Це як ціле досьє на сотні сторінок, яке Вірменія повинна виконати, і на це підуть роки", – кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, остаточне скасування віз для вірмен вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.

"Є кілька країн, зокрема, Швеція, Австрія та Нідерланди, які дуже, скажімо так, обережно ставляться до надання візової лібералізації іншим країнам. Тож це ще далеко не завершена справа. Є багато перешкод і проблем", - додав він.

Відносини ЄС та Вірменії

Відносини між ЄС та Вірменією розвиваються в рамках Східного партнерства, спрямованого на зміцнення співпраці та політичних зв'язків. Партнерство охоплює широкий спектр сфер, включаючи економічну, політичну та безпекову співпрацю.

Одним з ключових аспектів відносин є діалог щодо безвізового режиму. Зазначимо, що лідери ЄС вперше пообіцяли розпочати переговори про лібералізацію візового режиму з Єреваном на саміті Східного партнерства з Вірменією та п’ятьма іншими колишніми радянськими республіками, ще у 2017 році.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що Вірменія планує взяти курс на ЄС та офіційно відійти від Москви. Зокрема, на початку березня глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю підтвердив, що влада його країни обговорює можливість приєднання країни до Європейського союзу.

Більше про те, як Вірменія бере курс на ЄС та як може відреагувати РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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