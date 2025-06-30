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Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере, - глава МИД

Понедельник 30 июня 2025 13:07
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Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Армения и ЕС официально начали обсуждение обороны. Для Еревана это важный шаг для усиления сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.

Армения и Евросоюз стартовали с новым форматом консультаций в сфере безопасности и обороны.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и с верховным представителем ЕС Каей Каллас.

По словам Мирзояна, это "решающий шаг", который позволит согласовать сотрудничество Армении с современными вызовами в сфере безопасности.

Министр подчеркнул, что Ереван рассчитывает на поддержку ЕС в укреплении демократических институтов, противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией.

Также стороны обсудили работу Миссии мониторинга ЕС (EUMA) и потенциальную помощь Еревану через Европейский фонд мира.

Вступление Армении в ЕС

Армения постепенно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом. Европейский Союз поддерживает стремление Армении к демократизации и развитию, в частности через финансовую помощь и программы реформ. Однако ключевым вызовом для страны является необходимость балансировать между европейским курсом и влиянием России.

Геополитическая напряженность в регионе, в частности конфликт вокруг Нагорного Карабаха, также тормозит интеграционные процессы. В то же время усиление сотрудничества с ЕС может стать для Армении важным шагом к укреплению независимости и развития в условиях сложных геополитических обстоятельств.

Напомним, в июле 2024 года стало известно, что послы Европейского Союза дали "зеленый свет" для начала диалога по безвизу с Арменией и согласовали предоставление военной помощи из Европейского фонда мира.

Кроме того, в четверг, 9 января, правительство Армении утвердило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Законопроект был внесен на обсуждение Национального Собрания как инициатива общественности, и теперь правительство должно высказать свою позицию. 4

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул, что рекомендует поддержать законопроект, отметив, что за последние годы Армения и ЕС имели активные и динамичные отношения.

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