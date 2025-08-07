Вірменія та Азербайджан підпишуть угоду, яка підірве вплив Росії в регіоні, - Reuters

Як повідомляється, Пашинян та Алієв, як очікується, підпишуть у Білому домі рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру".

Один з розділів домовленостей, за даними Reuters, стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.

Передбачається, що Вірменія погодиться надати США ексклюзивні спеціальні права на розвиток транзитного коридору, який отримає назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання" (TRIPP).

Сам маршрут, за планом, буде експлуатуватися відповідно до вірменського законодавства, а США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури та управління.

Крім того, лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, Росія та США з метою посередництва у конфлікті.

За оцінкою американських посадовців, угода між Баку та Єреваном може сприяти приєднанню Азербайджану до Авраамських угод - пакету домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і кількома мусульманськими країнами, укладених Трампом під час першої каденції.