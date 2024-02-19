Вірменія не союзник Кремля. Народ України - дружній нам народ, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії у питанні України. Політик нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів та підкреслив дружність вірменів до українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmenPress.
"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України - дружній нам народ", - підкреслив Пашинян.
Як зазначив вірменський політик, Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.
Прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує і вони стають незалежними державами, визнаючи кордони одна одної.
Варто зауважити, що минулого тижня Пашинян заявив про те, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.
Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.
Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.
Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".
Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".
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