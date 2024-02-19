Армения не союзник Кремля. Народ Украины - дружественный нам народ, - Пашинян

"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - дружественный нам народ", - подчеркнул Пашинян.

Как отметил армянский политик, Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, которые обрели независимость после распада Советского Союза.

Премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует и они становятся независимыми государствами, признавая границы друг друга.