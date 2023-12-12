Вірменія заявила про своє прагнення максимально зблизитись з ЄС

Вірменія підтримує переговори Молдови та України з ЄС щодо членства. Це питання вітається не тільки урядом країни, а й вірменським народом, який також має європейські прагнення.

Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, передає РБК-Україна з посиланням на 1lurer .

процес демократизації та впровадження амбітної програми реформ у Вірменії "не зупинялися ні на секунду".

Так, увечері 11 грудня міністр закордонних справ Вірменії взяв участь у міністерській зустрічі Східного партнерства в Брюсселі, зробивши низку заяв, спрямованих висвітлити бажання країни до проєвропейського становлення.

Віддалення Вірменії від проросійського блоку

Варто зауважити, що останнім часом влада Вірменії фактично відкрито ігнорує будь-які контакти з Кремлем.

Напередодні стало відомо, що голова парламенту країни Ален Симонян не візьме участь в зустрічі у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві, що пройде 19 грудня.

Таким чином влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Також влітку Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації договору про колективну безпеку.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада РФ заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті щодо української "формули миру" у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

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