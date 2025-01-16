Вірменія поглиблює співпрацю зі США, РФ відповідає погрозами, - ISW

Вірменія зміцнює свої відносини із західними партнерами на тлі погіршення відносин з Росією. Кремль реагує на новий курс Єревана погрозами і тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що 14 січня Вірменія та США заснували Комісію стратегічного партнерства, що стало вагомим кроком у двосторонніх відносинах.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян формалізували угоду, спрямовану на розширення двосторонньої співпраці в економічній, безпековій, оборонній та управлінській сферах.
Блінкен констатував підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Вірменії.
Водночас, речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував угоду про партнерство, звинувативши США в дестабілізації ситуації на Південному Кавказі.
Віце-прем'єр-міністр Росії Олексій Оверчук та міністр закордонних справ Сергій Лавров також висловили невдоволення тим, що уряд Вірменії схвалив 9 січня законопроект про вступ до Європейського Союзу (ЄС).
Обидва стверджували, що потенційне майбутнє членство Вірменії в ЄС несумісне з членством Вірменії в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) під керівництвом Росії та розцінюють законопроект про вступ Вірменії до ЄС як потенційний вихід з ЄАЕС.
Оверчук і Лавров також заявили, що такі рішення є суверенним правом Вірменії. Однак вони наголосили на потенційних наслідках, що посилюють давню практику Кремля щодо погроз і тиску на сусідні країни за допомогою непрямих і прямих засобів.
"Реакція Кремля на поглиблення зв'язків Вірменії із Заходом демонструє ширшу російську стратегію підриву суверенітету сусідніх і раніше колонізованих країн. Початкові ультиматуми і завуальований примус часто переростають у прямі дії та військове насильство, коли російський вплив кидає виклик, як це сталося в Грузії, Молдові та Україні", - констатують в ISW.
У липні 2024 року посли країн ЄС схвалили початок переговорів про безвізовий режим із Вірменією та надання країні військової допомоги з Європейського фонду миру.
9 січня вірменський уряд схвалив проект закону про вступ країни до ЄС. Рішення має бути схвалене парламентом та підтверджене на референдумі.
У грудні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про "заморозку" участі країни в ОДКБ і зазначив, що "ми пройшли точку неповернення" до членства в цій організації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.