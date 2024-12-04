Пашинян про заморозку участі Вірменії в ОДКБ: ми перейшли точку неповернення

Вірменія не буде відновлювати відносини з Організацією договору про колективну безпеку. Країна не буде перешкоджати рішенням інших членів ОДКБ.

Така відповідь Пашиняна стала реакцією на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі. Днями Путін заявив про те, що ОДКБ не втручалось, оскільки нападу на Вірменію не було.

Пашинян же нагадав, що раніше члени ОДКБ заявляли, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією. Однак коли почався конфлікт у Карабасі, то країни ОДКБ не допомогли Вірменії.

"Моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії та не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує. І саме тому я відмовився підписати підсумковий документ саміту ОДКБ восени 2022 року. Ситуація навколо Карабаху тут абсолютно ні до чого. У контексті заморожування участі в ОДКБ ми взагалі не зачіпали тему Карабаху", - заявив Пашинян.

За його словами, Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, і це значить, що вона не бере участі в розробці документів і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.

"Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія в ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення", - підсумував Пашинян.

Що передувало

ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) - це міжнародна міжурядова організація, створена для забезпечення колективної безпеки держав-учасниць. Її членами є країни, які свого часу підписали Договір про колективну безпеку, відомий також як Ташкентський договір, укладений у 1992 році.

Станом на 2024 рік членами ОДКБ є шість держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.