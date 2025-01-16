Армения углубляет сотрудничество с США, РФ отвечает угрозами, - ISW

В отчете напомнили, что 14 января Армения и США основали Комиссию стратегического партнерства, что стало весомым шагом в двусторонних отношениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян формализовали соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества в экономической, безопасности, оборонной и управленческой сферах.

Блинкен констатировал поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении.

Острая реакция Кремля

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал соглашение о партнерстве, обвинив США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров также выразили недовольство тем, что правительство Армении одобрило 9 января законопроект о вступлении в Европейский Союз (ЕС).

Оба утверждали, что потенциальное будущее членство Армении в ЕС несовместимо с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) под руководством России и расценивают законопроект о вступлении Армении в ЕС как потенциальный выход из ЕАЭС.

Оверчук и Лавров также заявили, что такие решения являются суверенным правом Армении. Впрочем, они отметили потенциальные последствия, усиливающие давнюю практику Кремля по угрозам и давлению на соседние страны с помощью косвенных и прямых средств.

"Реакция Кремля на углубление связей Армении с Западом демонстрирует более широкую российскую стратегию подрыва суверенитета соседних и ранее колонизированных стран. Первоначальные ультиматумы и завуалированное принуждение часто перерастают в прямые действия и военное насилие, когда российское влияние бросает вызов, как это произошло в Грузии, Молдове и Украине", - констатируют в ISW.