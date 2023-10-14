Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту

Що передувало

3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду.

Також варто нагадати й про те, що в березні поточного року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна й омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Голову Кремля зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Водночас після ратифікації статуту, в Єревані наголосили, що цей крок все одно не означатиме арешт Путіна у разі його візиту до Вірменії.