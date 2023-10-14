Армения официально утвердила ратификацию Римского статута

Что предшествовало

3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут. Согласно нему, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.

Также следует напомнить и о том, что в марте текущего года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Главу Кремля обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

В то же время, после ратификации устава, в Ереване подчеркнули, что этот шаг все равно не будет означать арест Путина в случае его визита в Армению.