Армения официально утвердила ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Армении.
Что предшествовало
3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут. Согласно нему, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.
Также следует напомнить и о том, что в марте текущего года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
Главу Кремля обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.
В то же время, после ратификации устава, в Ереване подчеркнули, что этот шаг все равно не будет означать арест Путина в случае его визита в Армению.
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