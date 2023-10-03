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Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення МКС

Вірменія, Вівторок 03 жовтня 2023 12:40
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Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення МКС Фото: парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення МКС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Вірменії у вівторок, 3 жовтня, ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Варто зазначити, що Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його.

1 вересня 2023 року уряд направив до парламенту проєкт про затвердження. А сьогодні, 3 жовтня, було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення все ж таки було прийняте.

Зазначимо, раніше влада Вірменії пообіцяла Російській Федерації не арештовувати диктатора Володимира Путіна навіть після ратифікації Римського статуту.

Ордер на арешт російського диктатора

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

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Армения Римский статут МКС
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