Вірменія більше не може покладатися на Росію після її вторгнення в Україну, - Пашинян

Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки.

Про це заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Надзвичайно різка критика Пашиняна нездатності Росії діяти як "поліцейського" на Кавказі тільки посилює відчуття, що Кремль втрачає свій вплив, і колись хвалений статус наддержави, в колишніх радянських республіках, які Москва колись вважала своїм плацдармом", - йдеться у матеріалі.

"Унаслідок подій в Україні можливості Росії змінилися", - сказав Пашинян.

Що цьому передувало

Politico пише, що розчарування у Вірменії може стати важливим поворотним моментом для країни з населенням 2,8 мільйона осіб, оскільки після розпаду СРСР вона делегувала більшу частину контролю над своїми залізницями, своїм енергетичним сектором і навіть своїми кордонами Росії.

Коли 2020 року Вірменія вела 44-денну війну проти сильніших, підтримуваних Туреччиною сил Азербайджану, саме російські миротворці були задіяні для підтримки режиму припинення вогню.

Тепер Росія повністю прихильна війні проти України, а у Вірменії зростають побоювання з приводу того, чи хочуть або здатні російські солдати зберегти мир на Кавказі.

Вірменія змінює свою позицію щодо Росії

Пашинян сказав у коментарі Politico, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки після її вторгнення в Україну.

"Наша стратегія має полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально знизити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але в нас мають бути способи не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем... Не може бути випадку, коли Вірменія стане "проксі". Це неприпустимо", - сказав глава уряду Вірменії.

Він уточнив, що закликати Росію щоразу, коли спалахує конфлікт, просто нестійко.

"Модель, згідно з якою у нас виникають проблеми з нашими сусідами і ми повинні запрошувати інших захистити нас - неважливо, хто ці інші, - є дуже вразливою моделлю", - додав Пашинян.

Напруга відносин між Вірменією та Росією

Нагадаємо, останнім часом відносини між Вірменією та Росією напружені. З цим пов'язана низка факторів.

Зокрема, Вірменія погодилася провести на своїй території військові навчання з США. Також у Кремлі стурбовані рішенням Єревана ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за депортацію українських дітей.

Також Пашинян сказав, що Вірменія намір повністю ратифікувати Римський статут.