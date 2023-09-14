Армения больше не может полагаться на Россию после ее вторжения в Украину, - Пашинян

Вторжение России в Украину привело к тому, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Чрезвычайно резкая критика Пашиняна неспособности России действовать как "полицейского" на Кавказе только усиливает ощущение, что Кремль теряет свое влияние, и некогда хваленый статус сверхдержавы, в бывших советских республиках, которые Москва когда-то считала своим плацдармом", - говорится в материале.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян.

Что этому предшествовало

Politico пишет, что разочарование в Армении может стать важным поворотным моментом для страны с населением 2,8 миллиона человек, поскольку после распада СССР она делегировала большую часть контроля над своими железными дорогами, своим энергетическим сектором и даже своими границами России.

Когда в 2020 году Армения вела 44-дневную войну против более сильных, поддерживаемых Турцией сил Азербайджана, именно российские миротворцы были задействованы для поддержания режима прекращения огня.

Теперь Россия полностью привержена войне против Украины, а в Армении растут опасения по поводу того, хотят или способны ли российские солдаты сохранить мир на Кавказе.

Армения меняет свою позицию по отношению к России

Пашинян сказал в комментарии Politico, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности после ее вторжения в Украину.

"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом... Не может быть случая, когда Армения станет "прокси". Это недопустимо", - сказал глава правительства Армении.

Он уточнил, что призывать Россию каждый раз, когда вспыхивает конфликт, просто неустойчиво.

"Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас - неважно, кто эти другие, - является очень уязвимой моделью", - добавил Пашинян.

Напряжение отношений между Арменией и Россией

Напомним, в последнее время отношения между Арменией и Россией напряжены. С этим связан ряд факторов.

В частности, Армения согласилась провести на своей территории военные учения из США. Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, издавший ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.

Также Пашинян сказал, что Армения намерена полностью ратифицировать Римский устав.