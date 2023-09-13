Пашинян розкритикував РФ і має намір повністю ратифікувати Римський статут

Вторгнення Росії в Україну показало, що Вірменія більше не може розглядати Москву як гаранта своєї безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю Politico .

"В результаті подій в Україні можливості Росії змінилися", - розповів глава вірменського уряду, додавши, що Кремль прагне уникнути напружених відносин з Азербайджаном та його близьким союзником Туреччиною.

За його словами, стратегія Вірменії має полягати у тому, щоб спробувати у конфлікті з Азербайджаном максимально знизити залежність від інших.

Варто зауважити, що глава вірменського уряду ще вчора заявляв, що його країна має намір ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, оскільки Організація Договору про колективну безпеку "не виконує своїх зобов'язань перед Вірменією".

"Сьогодні ми намагаємося використовувати інструменти, які ми можемо отримати, щоб додати фактори до безпеки кордонів, які допоможуть нам. Римський статут не має жодного відношення до вірмено-російських відносин. Ми його ратифікуємо, тому що хочемо, щоб події вересня 2022 року та травня 2021 року розслідував Міжнародний кримінальний суд", - розповів прем'єр.

Напруга відносин між Вірменією та Росією

Нагадаємо, останнім часом відносини між Вірменією та Росією напружені. З цим пов'язана низка факторів.

Зокрема, Вірменія погодилася провести на своїй території військові навчання з США.

Також у Кремлі стурбовані рішенням Єревана ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за депортацію українських дітей.