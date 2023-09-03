ua en ru
Нд, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія вчинила "стратегічну помилку", покладаючись на Росію, - Пашинян

Вірменія, Неділя 03 вересня 2023 19:29
UA EN RU
Вірменія вчинила "стратегічну помилку", покладаючись на Росію, - Пашинян Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Каріна Левицька

Вірменія вчинила "стратегічну помилку", покладаючись на Російську Федерацію як єдиного гаранта безпеки.

Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Reuters.

Пашинян заявив, що політика країни, заснована на тому, щоб покладатися винятково на Росію як гаранта своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,99% була повʼязана з Росією, у тому числі коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, і в цій ситуації зрозуміло, що навіть за бажання РФ не зможе задовольнити потреби безпеки Вірменії. Цей приклад має показати нам, що залежність лише від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою", - заявив прем'єр.

Він також звинуватив Росію в нездатності убезпечити Вірменію від "агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо Нагірного Карабаху".

Крім того, Пашинян звинуватив російських миротворців, які перебувають у Нагірному Карабаху, що вони не виконують своєї роботи.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

Нагадаємо, що вчора Пашинян заявив, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Азербайджан Армения
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони