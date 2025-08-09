ua en ru
Марта Костюк розгромила Татьяну Марію на WTA 1000 в Цинциннаті – впевнена перемога українки

Субота 09 серпня 2025 19:05
Марта Костюк розгромила Татьяну Марію на WTA 1000 в Цинциннаті – впевнена перемога українки Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті впевнено обіграла досвідчену німкеню Татьяну Марію.

Про результат поєдинку повідомляє РБК-Україна.

Впевнений старт Костюк у Цинциннаті

Марта Костюк розпочала виступи на Cincinnati Open з впевненої перемоги.

У матчі другого кола українка за 52 хвилини без особливих проблем здолала 38-річну Татьяну Марію - 6:0, 6:1.

Хоча, чотири дні тому Костюк змушена була знятися з чвертьфінального поєдинку в Монреалі через травму зап’ястя, проте в Цинциннаті продемонструвала відмінний рівень гри та не залишила шансів одній із найвідоміших ветеранок німецького тенісу.

Хід матчу Костюк - Марія

Єдиний гейм у матчі Татьяна Марія взяла лише за рахунку 0:6, 0:4.

Режисери трансляції були настільки впевнені у перемозі Костюк, що в останньому геймі оголосили про її виграш, хоча гра ще тривала - Марта завершила її через два розіграші.

Костюк подала навиліт 1 раз, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 6 брейк-пойнтів.

У Марії не було жодного cейdа, вона припустилася 2 помилок на подачі та не створила жодного брейк-пойнту.

Наступний суперник і інші результати українських тенісисток

Після цієї перемоги Марта Костюк вийшла у третє коло, де зустрінеться з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (№3 WTA, Польща) та Анастасією Потаповою (№45 WTA).

Нагадаємо, що раніше на цьому турнірі Юлія Стародубцева (№63 WTA) поступилася француженці Леолії Жанжан (№95 WTA).

Також 10 серпня другі кола проведуть Еліна Світоліна (№13 WTA) та Даяна Ястремська (№31 WTA), які отримали своїх суперниць.

Також читайте, як WTA визнав ефектний удар Ястремської найкращим у липні.

